Fantomele hegemoniei. Politica externă a SUA, prizoniera istoriei? Blocata intr-o narațiune uzata de timp, America este o națiune bantuita de ecourile preeminenței sale istorice din secolul al XX-lea. Nicaieri in Washington nu poți scapa de fantomele trecutului mult-idealizat al Americii și de fanfaronada sa, relateaza Modern Diplomacy. O fosta superputere ramasa ostatica paradigmelor invechite ale unei epoci trecute, modeland politica externa. Nostalgie anacronica […] The post Fantomele hegemoniei. Politica externa a SUA, prizoniera istoriei? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

