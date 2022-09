Stiri pe aceeasi tema

- Ana de Armas și Brad Pitt au pașit impreuna pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Veneția, in seara in care a avut loc premiera peliculei „Blonde”, in care actrița joaca rolul lui Marilyn Monroe, iar Brad este unul dintre cei șase producatori. Cele doua staruri au chicotit și au parut sa se…

- Fortele ucrainene au incercat sa ocupe centrala nucleara Zaporojie intr-un atac care a avut loc vineri noapte, a transmis sambata Ministerul rus al Apararii, potrivit Reuters, citata de Agerpres.

- Netflix aduce mai multe motive pentru care sa te bucuri ca iți vei petrece mai mult timp liber acasa. Luna septembrie 2022 aduce foarte multe surprize pentru iubitorii de filme, dar și de seriale. V-am pregatit o lista cu cele mai așteptate titluri in aceasta luna, potrivit Netflix News . Filme Netflix…

- Netflix a anuntat ca anul acesta va difuza un film inspirat din viata lui Marilyn Monroe. Potrivit funpub.ro acesta va avea premiera pe 28 septembrie 2022. Filmul se va numi Blonde, iar rolul principal va fi jucat de Ana de Armas, cea care a avut recent un rol si in The Gray Man. In film vor mai juca…

- Rusia a fost gazda multor lideri ai lumii și mari afaceriști in cadrul forumului economic anual de la Sankt Petersburg, insa „Davosul rusesc” va fi lipsit de elita financiara globala anul acesta din cauza sancțiunilor care au izolat Moscova pentru acțiunile sale din Ucraina, scrie Reuters.