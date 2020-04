Fantoma contra coronavirusului. „Bântuie” pe timpul nopții „Fantoma” este Muhammad Urabil Alias, un locuitor din satul Kemaman, care a avut ideea sa se constumeze cu un vesmant lung, alb, o masca si o peruca si sa patruleze in timpul noptii. „Urmaream stirile si vedeam ca tot mai multi oameni mor (…) Am decis sa ii sperii pe localnici”, astfel incat sa respecte izolarea, a declarat pentru AFP barbatul in varsta de 38 de ani. In Malaysia sunt impuse masuri stricte de izolare pentru a preveni raspandirea coronavirusului, ordonand izolarea la domiciliu si inchiderea scolilor si a tuturor intreprinderilor neesentiale, scrie Agerpres . Malaysia a inregistrat… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

