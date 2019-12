Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), in primul tur al alegerilor prezidențiale pana la ora 14.00 au votat 25% din romanii din țara. Situația pe reședințele de județ la nivel național este:Prezența peste medie: Sibiu - 35,66%Cluj-Napoca - 34,68%Ploiești - 33,57%Timișoara - 33,12%Deva…

- Cu ocazia hramului Bisericii „Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil” din Baia Mare, la biserica amintita a fost adusa spre inchinare joi, 7 noiembrie, icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului de la Manastirea Dragomiresti (cu binecuvantarea PS Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, si cu…

- Pentru al șaselea an consecutiv, Municipiul Sebeș a gazduit competiția Cupa Sebeșului la Dans Sportiv, eveniment dedicat tinerilor cu varste cuprinse intre 4 și 34 de ani. In acest an, locurile fruntașe au fost disputate de circa 500 de sportivi, legitimați la 50 de cluburi de profil din Sebeș, Alba-Iulia,…

- La start se vor alinia clubul organizator, CSM Arad, alaturi de alte cluburi invitate, din tara (Arad, Resita, Timisoara, Oradea, Alba Iulia, Baia Mare, Hunedoara, Sibiu, Targu Mures) si din Ungaria (Bekescsaba, Csongrad, Gyula, Mako, Siklos, Szeged, Szentes). Se vor intocmi clasamente individuale,…

- Peste 243.000 de romani au fost invacanta, sezonul acesta, in Antalya, curse charter spre riviera tuceasca fiind organizate din Iasi si inca noua orase ale Romaniei: Suceava, Bacau, Bucuresti, Targu Mures, Arad, Timisoara, Cluj-Napoca, Baia Mare, Oradea. Spre comparatie, in 2015, numai 130.000 de romani…

- Echipe din Bucuresti, Suceava, Constanta, Resita, Miercurea Ciuc, Fagaras, Medias, Cluj-Napoca, Deva, Bistrita-Nasaud, Turda si una din Serbia se vor intrece intr-un concurs de airsoft, care va avea loc la acest sfarsit de saptamana in Alba Iulia.Potrivit unui comunicat transmis, vineri,…

- In data de 14 septembrie 2019, incepand cu ora 17.00, in Parcul Cetații din Deva, comunitatea femeilor “SkirtBike Deva” organizeaza parada “SkirtBike”, editia a VII-a – “Neon”, un marș biciclistic urban, destinat cu precadere femeilor. Anul acesta, ne-am propus sa coloram orașul, cum nu am mai facut-o…