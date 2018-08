Fantasma pensiilor dublate de PSD: Cateva calcule arata o gaura de 50 de miliarde de lei adusa de noua lege

PSD pare ca a intrat deja in campanie electorala si promite din nou bani mai multi pentru pensionari, potrivit proiectului noii Legi a pensiilor. De mentionat este ca actul normativ va intra in vigoare incepand cu septembrie 2021, cand pensiile ar trebui sa se dubleze, comparativ cu cele din 2016.



Pana la acea data, romanii vor fi chemati la urne de trei ori: in mai 2019 la alegerile europarlamentare, in noiembrie 2019 la prezidentiale si in toamna anului 2020 la parlamentare.



Revenind la proiectul de lege pus joi seara in dezbatere publica, daca va intra in vigoare in forma…