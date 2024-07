Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe fantani si cursuri de apa din judetul Covasna au secat total sau partial in aceasta vara, iar prefectul Raduly Istvan a facut un apel catre cetateni sa nu risipeasca resursele. Prefectul a precizat ca din cauza vremii extrem de calde, opt cursuri de apa au secat complet sau pe unele sectiuni…

- 67% din totalul candidaților din județul Covasna, care au susținut probele de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2024, au promovat examenul, conform primelor rezultate anunțate, luni, de catre Ministerul Educației. Raportul postat pe site-ul Ministerului Educației arata ca la examen s-au inscris 1308…

- Saptamana aceasta, pana duminica, 23 iunie, polițiștii rutieri din județul Covasna desfașoara activitați de control in cadrul Operațiunii ROADPOL Alcohol & Drugs, o acțiune coordonata la nivel pan-european de catre ofițeri de poliție rutiera din fiecare țara membra ROADPOL. Scopul acestei operațiuni…

- La sfarșitul lunii mai, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna erau inregistrați 3163 șomeri, dintre care 1477 femei, rata șomajului fiind de 3,94%, cu 0,08 % mai mare decat luna precedent. Intr-un comunicat de presa transmis catre Mesagerul de Covasna se…

- Ministerul Apararii Naționale organizeaza, incepand cu data de 20 mai 2024, o noua campanie de recrutare și selecție pentru cetațenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei pentru cele 4936 de locuri de rezervisti voluntari (ofiteri,…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 03:20, dispeceratul inspectoratului a primit multiple apeluri la numarul unic de urgența 112, care ne-au semnalat un incendiu de proporții in localitatea Barcani. Din informațiile oferite de apelanți, incendiul se manifesta la doua case și doua șuri, cu posibilitați…

- Incepand din 14 mai și pana pe 17 mai 2024, Poliția Romana, prin Direcția Siguranța Școlara, deruleaza proiectul „Școala in Siguranța!”, la nivel național, pentru a lupta impotriva violenței școlare, una dintre provocarile majore cu care se confrunta elevii in școlile din intreaga țara. Compartimentul…

- Romanii pot investi, incepand de luni, 13 mai, in titlurile de stat Tezaur, cu maturitati de unu si trei ani, cu dobanzi anuale de 6% si, respectiv, 6,85%.Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata, informeaza Ministerul Finantelor printr-un comunicat remis, vineri,…