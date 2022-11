Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai nou parc aflat in construcție in municipiul Targoviște este realizat in proporție de 75%. Este vorba despre proiectul de reconversie și refuncționalizare a terenului aflat langa Complexul Turistic Post-ul Parcul de langa Complexul de Natație, realizat in proporție de 75%. S-au facut probe la…

- Probe la fantana din cel mai mare parc construit in municipiul Targoviște, raportat la construcțiile din ultimii 50 de ani și o noua investiție pe cale de a fi oferita targoviștenilor! Pe terenul din vecinatatea Complexului Turistic de Natație Targoviște, pe o suprafața de aproximativ 50.000 de mp,…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a solicitat sa se verifice instalațiile electrice ale tuturor troleibuzelor Societații de Transport Public, dupa ce un vehicul al companiei a fost cuprins de flacari in mers, vineri, pe o strada din localitatea periurbana Ghiroda.

- Luna septembrie a adus noi creșteri ale prețurilor de inchiriere pentru apartamente, cu un avans record de pana la 17%, inregistrat in Constanța, arata un raport al platformei de anunțuri imobiliare Storia.ro, citat de Economedia. A fost analizata evoluția chiriilor in ultima luna și in ultimul an pentru…

- Formația Pandora va susține un concert inclus in proiectul Lost Tapes. Cea de-a doua ediție a acestui inedit proiect va avea parte de un vinil cu imprimari ale unor artiști din Timișoara care au activat dupa anul 2000. Prima ediție Lost Tapes s-a materializat printr-un triplu vinil lansat in acest an…

- Cautari ale polițiștilor de la Serviciul de Investigații Criminale, la Timișoara. Oamenii legii incearca sa dea de urma unui barbat de 66 de ani care a plecat sa plimbe cainele și a disparut. El era in vizita la fiica lui.

- Primul din cele 13 tramvaie ce vor sosi la Reșița este aproape finalizat, așa cum puteți vedea in fotografie. „In luna octombrie ne vom deplasa la fabrica firmei producatoare pentru a vedea produsul final