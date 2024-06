Sambata la pranz, suporterii romani s-au adunat in Koln pentru a-și susține echipa naționala in meciul impotriva Belgiei din grupa E de la Euro 2024, programat pentru ora 22:00. Atmosfera a fost electrizanta: fanii au intonat cu mandrie imnul „Deșteapta-te, romane” și au dansat energic pe ritmurile tradiționalei melodii „Ciuleandra”. Tricolorii au facut senzație la […] The post Fanii tricolorilor au invadat Germania. Au cantat imnul Romaniei și au dansat pe Ciuleandra la Koln. Video appeared first on Puterea.ro .