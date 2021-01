Fanii "The Simpsons" spun că serialul animat a prezis depunerea jurământului de către Kamala Harris Kamala Harris a intrat în istorie miercuri devenind prima femeie precum și prima persoana de culoare care a devenit vicepreședinte al Statelor Unite însa fanii desenelor animate &"The Simpsons&" au observat și un alt lucru inedit, scrie Insider.



Aceasta a ales pentru ceremonia de inaugurare o rochie violet de Cristopher John Roger, un tânar designer afro-american din Louisiana, vestimentația fiind completata cu un colier de perle de Wilfredo Rosado, un designer din Puerto Rico, potrivit Vogue.



Fanii &"The Simpsons&" și-au amintit ca într-un episod intitulat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ales al SUA Joe Biden si viitoarea vicepresedinta Kamala Harris au ajuns miercuri la Capitoliu pentru a depune juramantul, in prezenta fostilor presedinti Barack Obama, George W. Bush si Bill Clinton, dar in absenta lui Donald Trump, relateaza AFP. Today, we begin anew. Tune in for #Inauguration2021.…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a postat miercuri pe Twitter ca este "o noua zi" pentru America, cu putin inainte de investitura sa in functie, relateaza AFP. Today, we begin anew. Tune in for #Inauguration2021. https://t.co/HxfU8q5riA— Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021 "Este o noua…

- "Nimeni nu este mai presus de lege", a afirmat miercuri seara presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, dupa punerea sub acuzare a lui Donald Trump pentru "incitare la insurectie" asupra Capitoliului la 6 ianuarie, noteaza AFP. President Trump has proven he…

- Entitatile din Marea Britanie care furnizau in Romania servicii bancare necesita o autorizatie de la Banca Nationala a Romaniei, incepand cu data de 1 ianuarie 2021, sau de la o autoritate competenta dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene (UE), potrivit unui comunicat al bancii centrale, potrivit…

- Autoritațile americane pentru animale salbatice au lansat o ancheta, dupa ce a fost descoperit un lamantin, avand pe spate scrijelit cuvantul „Trump”. Mamiferul subacvatic, cunoscut și sub numele de ”vaca de mare”, este protejat prin lege, iar vinovatul ar putea primi un an de inchisoare, daca va fi…

- Mesajul lui Trump a venit la cateva minute dupa discursul președintelui ales Joe Biden, care i-a cerut sa intervina public in aceasta criza generata de susținatorii saai la transferutl de putere din Congres.Inaintea mesajului, Trump a postat un mesaj in care cerea celor din fața Capitoliului „sa ramana…

- Susținatorii lui Trump au luat cu asalt cladirea in timp ce unii dintre legislatori, pe cale sa fie evacuați, s-au baricadat in salile de ședința. Imagini incredibile postate pe rețelele de socializare au impanzit mediul online. In ele se vede cum mai mulți simpatizanți ai lui Trump se cațara pur și…

- Statele americane Arizona si Wisconsin vor valida, luni, victoria lui Joseph Biden in scrutinul prezidential desfasurat in Statele Unite, prin respingerea contestatiilor formulate de echipa presedintelui in functie, Donald Trump, informeaza cotidianul USA Today, potrivit Mediafax.