- Naționala de rugby a Romaniei se dueleaza in aceasta seara, de la ora 21:00, cu reprezentativa similara a Italiei, intr-un test de verificare ce va avea loc pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitala. Partida va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro. Stadionul „Arcul de Triumf” se pregatește sa gazduiasca cel…

- Naționala de rugby a Romaniei intalnește vineri, 1 iulie, de la ora 21.00 (in direct pe Prima Sport 1), pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti, reprezentativa Italiei. Va fi primul meci intre cele doua formații care are loc la București, dupa 18 ani. Staff-ul tehnic a stabilit echipa pentru aceasta…

- DE BAZA… Echipa naționala de rugby a Romaniei intalnește astazi, de la ora 21:00, pe stadionul “Arcul de Triumf” din București, reprezentativa Italiei, intr-un meci test. In formula de start se regasesc și doi barladeni, Vasile Balan și Gabriel Rupanu, in timp ce Andrei Toader și Alexandru Bucur se…

- Echipa de rugby U19 a ”alb-roșilor” a invins pentru prima data in trei ani pe LPS Constanța și a cucerit titlul național Intr-o perioada in care numai dinamovist nu e bine sa fii, echipa de rugby sub 19 ani a clubului bucureștean a readus zambetul pe buzele fanilor. ”Alb-roșii” au invins pentru prima…

- Nationala de rugby a Romaniei deschide seria meciurilor de pregatire din luna iulie cu o partida „de foc” in compania reprezentativei Italiei, echipa componenta a Turneului celor 6 Natiuni. Meciul va avea loc, in data de 1 iulie, de la ora 21.00, pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti. Italia…

- Echipa de rugby U 17 a Liceului cu Program Sportiv Suceava a reușit sa caștige medalia de bronz a campionatului național dupa ce s-a impus, pe stadionul Arcul de Triumf din Capitala, cu scorul de 55-17, in fața echipei CSU Sacele Brașov. Elevii lui Codrin Prorociuc, ajutat de Andrei Custrin, au realizat…

- Nationala de rugby a Romaniei a obtinut calificarea directa la Cupa Mondiala 2023, dupa ce reprezentativa Spaniei a fost descalificata, din cauza folosirii unui jucator ineligibil in doua meciuri din cadrul Rugby Europe Championship 2021-2022.In urma unei anchete, s-a constatat ca jucatorul de origine…