Fanii Pandora probabil vor suferi: La ce renunță celebra companie Compania daneza de bijuterii Pandora a anuntat ca va renunta la diamantele extrase din mine pentru a comercializa produse mai etice, la un an dupa ce a ales sa utilizeze doar aur si argint reciclate pana in 2025. Potrivit AFP, Pandora, companie specializata in bijuterii entry-level și unul dintre cei mai mari producatori mondiali de astfel de bijuterii, va folosi de acum doar diamante create in laborator, a afirmat compania intr-un comunicat. Acestea au si avantajul de a fi mai putin costisitoare, avand in acelasi timp toate caracteristicile unui diamant natural, a mai spus gigantul de bijuterii.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

