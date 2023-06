Stiri pe aceeasi tema

- In minutul 33 al finalei Conference League, Fiorentina - West Ham, Cristiano Biraghi (30 de ani), fundașul stanga al italienilor, s-a ales cu capul spart, dupa ce ultrașii englezi au aruncat cu mai multe obiecte inspre teren. Au existat incidente reprobabile și inainte de finala. Poliția din Praga a…

- Poliția ceha a anunțat ca a trebuit sa intervina in forța pentru a restabili ordinea in centrul orașului, unde s-au intalnit ultrașii lui West Ham și ai Fiorentinei, inainte de finala Conference League. Agenții au acționat intr-un bar, unde au operat arestari, trei fani fiind raniți in ciocniri. Finala…

- Saisprezece fani ai clubului italian AC Fiorentina au fost arestati miercuri, la Praga, inaintea finalei Conference League. Ei sunt suspectati ca i-au atacat pe suporterii echipei engleze West Ham United. Politia ceha a anuntat miercuri ca a arestat saisprezece suporteri ai gruparii italiene AC Fiorentina,…

- Mauro Zarate (36 de ani) crede ca principalul pericol pentru poarta Fiorentinei este atacantul jamaican, care are șase goluri marcate și doua assisturi in 8 partide din Conference League: „Reușește sa joace mereu, deși West Ham aduce mereu atacanți noi”. West Ham și Fiorentina se infrunta in premiera…

- West Ham a caștigat și returul cu Alkmaar, 1-0, și s-a calificat in finala Conference League, scor 3-1 la general. Marea finala, West Ham - Fiorentina, e programata pe data de 7 iunie, pe Eden Arena, din Praga, de la ora 22:00 Fanii olandezilor și-au pus mari speranțe ca favoriții vor putea intoarce…

- West Ham a caștigat și returul cu Alkmaar, 1-0, și s-a calificat in finala Conference League, scor 3-1 la general. Marea finala, West Ham - Fiorentina, e programata pe data de 7 iunie, pe Eden Arena, din Praga, de la ora 22:00 Fanii olandezilor și-au pus mari speranțe ca favorții vor putea intoarce…

- Sevilla – Juventus 2-1 si Leverkusen – AS Roma 0-0 au fost meciurile din returul semifinalelor Europa League. Au putut fi urmarite in format LIVE SCORE pe AS.ro. A fost spectacol si in returul din semifinalele Conference League. AZ Alkmaar – West Ham 0-1 si Basel – Fiorentina 1-3 au fost meciurile care…

- FC Basel a obținut in prelungiri victoria pe terenul celor de la Fiorentina, scor 2-1, in semifinalele UEFA Conference League, in timp ce West Ham s-a impus cu același scor in fața celor de la Alkmaar.