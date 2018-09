Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele luni au tot circulat mai multe zvonuri despre starea lui Michael Schumacher, dar ceea ce este cert e faptul ca fanii fostului campion mondial din Formula 1 nu-l vor mai vedea vreodata. Cel puțin asta susține unul dintre prietenii lui apropiația. Acesta sustine ca Michael Schumacher este…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, luni, un nou mesaj – difuzat de data aceasta live, pe pagina de Internet a Administrației Prezidențiale – prin care iși menține, in mare parte, opiniile exprimate deja in noaptea de vineri spre sambata, imediat dupa violențele din Piața Victoriei, pe contul sau…

- Scriitorul japonez Haruki Murakami, care apare foarte rar in public, a provocat un val de bucurie si de emotie in randul admiratorilor sai niponi dupa ce a participat pentru prima data la o emisiune radiofonica, duminica, in cadrul unui program dedicat muzicii, o tema recurenta in romanele sale,…

- O sportiva britanica medaliata olimpic, socotita drept o tanara speranța pentru Jocurile Olimpice de iarna din 2022, a decedat in condiții misterioase chiar in ziua in care a implinit 18 ani. Anunțul a fost facut in urma cu puțin timp de comitetul olimpic britanic. VEZI FOTO MAI JOS Mesajul tatalui…

- Michael Schumacher s-a trezit din coma si a fost luat in ingrijire de specialisti in neurologie, iar in prezent se afla la locuinta sa din Elvetia. Familia a oferit in ultimii ani foarte putine informatii prinvind starea de sanatate a fostului pilot. Cea mai frumoasa veste pentru Michael Schumacher.…

- "Este un sentiment fanatstic sa castig aici. Spa este o destinatie buna pentru familia Schumacher", a declarat pilotul de 19 ani de la echipa Prema Theodore Racing. Schumacher jr. a plecat de pe locul 6 al grilei si s-a impus dupa o cursa desfasurata in conditii mixte, pe o pista umeda care…

- Profesorul Steven Laureys, unul dintre cei mai mari specialisti in probleme ce tin de coma, spune ca sunt sanse extrem de mici ca Michael Schumacher sa-si revina in totalitate. Fostul mare pilot de Formula 1 se afla in continuare in recuperare, la aproape cinci ani de la accidentul pe care l-a suferit…

- Horia Brenciu și-a cucerit prietenii din mediul online cu un mesaj in care vorbește simplu despre partenera sa de viața. Binecunoscutul artist Horia Brenciu a publicat o imagine cu soția sa, Alice Dumitrescu pe contul sau de Facebook. Mesajul care insoțește poza este unul simplu, dar plin de semnificație.…