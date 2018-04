Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața Shania Twain și-a suparat fanii dupa ce a declarat intr-un interviu acordat pentru publicația The Guardian ca, daca ar fi putut, l-ar fi votat pe Donald Trump. Intr-un interviu acordat de curand publicației The Guardian, Shania Twain a spus ca, daca ar fi putut, la alegerile din 2016 l-ar…

- Andreea Esca este cel mai cunoscut prezentator Tv din Romania. Inca de la lansarea postului de televiziune Pro Tv, Esca a fost imaginea știrilor de la ora 19.00, astfel ca niciun roman nu este strain de aparițiile sale pe micul ecran.

- Dua Lipa a devenit rapid regina ședințelor de meet & greet dupa ce și-a facut fanii sa rada in hohote și sa planga la final. Inca din 2015,cand artista pașea pentru prima data in lumea muzicii, e a crescut in ochii audienței ca cea mai vazuta artista din lume. Iar fanii ei știu ca Dua... View Article

- Karen Brady (49 de ani), vicepreședintele lui West Ham United, a iritat suporterii cu ultima postare de pe Twitter, inainte egalului cu Stoke, scor 1-1. West Ham United a remizat aseara cu Stoke City, scor 1-1, intr-un meci vital in lupta pentru salvarea de la retrogradare. Fanii ciocanarilor și-au…

- Martin Garrix și-a șocat fanii dupa ce nu și-a facut apariția la Ultra Music Festival in Miami, artistul anunțand ca programul incarcat nu i-a putut permite. Pe de alta parte insa, postarile sale pe Twitter și Instagram din ultima perioada ne dau de ințeles ca artistul pregatește noi colaborari cu adevarat…

- Cantareața cunoscuta pentru piesele “Rockabye” și “Friends” ar face absolut orice pentru fanii sai, dar o postare abuziva pe Twitter a lasat-o pe Anne-Marie fara cuvinte. Fanul a harțuit-o pe Anne-Marie pentru ca artista ar fi intrat in graba pe langa fanii care o așteptau in linie deoarece aceasta…

- Swedish House Mafia au aprins scanteia dupa ce trio-ul a postat pe Facebook o fotografie de cover și una de profil cu toți membrii formației. Steve Angello, unul dintre cei trei membri ai trupei le-a raspuns fanilor de pe Twitter dupa ce aceștia s-au entuziasmat mult prea tare dupa zvonul unei potențiale…

- Personajele de culoare erau privite ca și raufacatori in benzile desenate, asta pana ca fenomenul “Black panther” sa ia amploare. Acum, cațiva tineri urmeaza exemplul creatorilor filmului și se costumeaza in “Black panther” pentru a darama acest stereotip și a arata lumii adevaratul caracter al supereroilor.…