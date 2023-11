Stiri pe aceeasi tema

- Galatasaray - Manchester United, meci contand pentru etapa a 5-a a Grupei A din Liga Campionilor, este programat, miercuri, de la ora 19:45, pe Ali Sami Yen Spor Kompleksi din Istanbul, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 2 si Prima Sport 1.

- Real Madrid vs Napoli este capul de afiș al zilei de miercuri, 29 noiembrie, din Champions League. Aflata intr-o situație foarte dificila in Grupa A, Manchester United are nevoie de o victorie pe terenul lui Galatasaray. Vor putea fi vazute la treaba și Bayern Munchen, Inter Milano și Arsenal Londra.

- Real Madrid si Bayern sunt echipele calificate in optimi, dupa victoriile din etapa a patra a grupelor UEFA Champions League, cu Braga, respectiv Galatasaray. Dupa succesul lui Inter de la Salzburg, finalista editiei de anul trecut a obtinut si ea calificarea in primavara europeana alaturi de cealalta…

- Tocmai „renegații” Harry Maguire (30 de ani) și Andre Onana (27) i-au adus lui Manchester United prima victorie in Champions League 2023/2024 (1-0 cu FC Copenhaga), intr-o seara in care Old Trafford l-a omagiat pe Sir Bobby Charlton. Planetele s-au aliniat marți pentru Manchester United. ...

- Fanii de toate varstele s-au adunat duminica pe Old Trafford pentru a-și aminti de marele jucator al lui Manchester United, Bobby Charlton, care a murit sambata, așteptand la rand pentru a semna o carte de condoleanțe și depunand flori și eșarfe la soclul Trinity Statue.Un fan s-a urcat pe statuie,…

- Galatasary a produs una dintre surprizele serii in Champions League. Și a facut-o in mare stil! Turcii au plecat victorioși de pe „Old Trafford”, impunandu-se cu 3-1 in fața unui Manchester United tot mai neconcludent de la meci la meci. Nu mai sunt dubii, criza lui Manchester United se acutizeaza…

- Manchester United - Galatasaray, meci contand pentru etapa a 2-a a Grupei A din Liga Campionilor, este programat, marti, 3 octombrie, de la ora 22:00, pe Old Trafford, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 2 si Prima Sport 3.

- Atacantul englez Mason Greenwood si-a facut revenirea pe terenul de fotbal, duminica, in meciul dintre Getafe si Osasuna, la numai putin de 603 zile trecute de la ultimul sau meci.Cu toate acestea, primirea sa in campionatul spaniol nu a fost asa cum si-ar fi dorit. O parte din cei aproximativ o…