Stiri pe aceeasi tema

- Învinsa cu 1-0 în partida tur, FC Copenhaga a facut o partida excelenta, pe teren propriu, împotriva formației Istanbul Basakșehir (campioana Turciei), s-a impus cu 3-0 și s-a calificat pentru prima oara între cele mai bune opt echipe din Europa League.Golurile danezilor…

- FIFA 20 mai are cateva surprize de oferit și in august: noile carduri din promoția Drumul spre Finala. A venit și luna august și gamerii sunt mai ocupați ca niciodata. Pana cand vor afla urmatoarele detalii despre viitorul titlu din seria FIFA, gamerii stau cu ochii pe ultima campanie a celor de la…

- S-au incheiat campionatele, dar in august revin Liga Campionilor și Europa League. Iar cei de la EA Sports au „marcat” momentul cu un card excelent FIFA 20, cel al lui Fede Valverde, mijlocașul de la Real Madrid. Cardul de 93 OVR costa 55.000 monede Uruguayanul a primit imbunatațiri importante la toate…

- Zlatan Ibrahimovic (38 de ani), AC Milan, face din nou nazuri si ameninta: „Trebuie sa am motivatie pentru a continua, dar nu m-a contact nimeni inca. Nu mai sunt obiectivele de alta data, eu sunt obisnuit sa trag la titlu". Ibrahimovic a revenit in forta la Milan si s-a dovedit decisiv, si la 38 de…

- Jucatoarea de tenis Simna Halep a primit un cadou din partea organizatorilor turneului de la Wimbledon la aproape un an dupa caștigarea trofeului, anunța MEDIAFAX.Atunci, Simona Halep castiga in doar 56 de minute in fata Serenei Williams. Turneul nu s-a organizat anul acesta din cauza pandemiei…

- Fabinho vs Phil Foden este urmatorul meci in campania din FIFA Ultimate Team din FIFA 20, care le aduce fața in fața pe Liverpool și Manchester City, rivale in Premier League. Fanii au de ce sa aștepte cu entuziasm urmatorul duel din Summer Heat. Oricine va caștiga, gamerii se vor alege cu un card pe…

- Atacantul din Uruguay pare sa fie urmatorul card important in Summer Heat. Dupa Zlatan Ibrahimovic, un alt „veteran” pare sa fie luat in vizor de cei de la EA Sports pentru un upgrade important. Cel puțin asta au descoperit cațiva jucatori mai curioși, care au descoperit niște date in fișierele celor…

- Tanara speranța a celor de la Barcelona, Ansu Fati, devine un jucator periculos și in FIFA 20. Fanii Barcelonei așteptau de mult un card special pentru Ansi Fatu in Ultimate Team. La 17 ani puțini fotbaliști au in FIFA 20 un card de 89 OVR, cu niște atribute fantastice la viteza, dar mai ales la dribling,…