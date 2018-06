Stiri pe aceeasi tema

- Fanii lui Eminem s-au declarat „traumatizați” in urma ultimului concert al artistului, dupa ce acesta a folosit efecte sonore cu impușcaturi. In timpul piesei „Kill You”, au inceput sa se auda mai multe focuri de arma, ceea ce a creat agitație in sala. „Mulți fani au țipat și s-au lasat brusc la pamant…

- Nicki Minaj și-a amanat lansarea albumului pentru ca vrea ca fanii sai sa se bucure de cea mai buna experiența posibila, dar artista vrea ca fanii sa se bucure și de cea mai buna educație. Nicki a lansat proiectul “Student of the game”, care ofera burse de studiu pentru a-i ajuta pe copii sa-și plateasca...…

- Mai țineți minte cand Killa Fonic ne-a vizitat la inceputurile Virgin Radio Romania și a improvizat pe radio ceea ce se numește DVNS? Well, suntem bucuroși sa va anunțam ca artistul tocmai a lansat videoclip pentru aceasta piesa, lucru cerut de fani de luni de zile. Videoclipul incepe chiar din studioul…

- Piesa lui Tranda, “SxPB” a incins atmosfera in studio cu versurile wild și #boom. Intregul moment s-a auzit la Virgin Radio Romania și s-a vazut live pe pagina noastra de Facebook. In timp ce baieții de la matinal i-au facut galerie, Tranda ne-a incantat cu piesa “SxPB” de pe albumul Constangeles, album…

- Liverpool disputa in aceasta seara turul primei semifinale din Liga Campionilor. Echipa lui Jurgen Kloop joaca pe teren propriu cu AS Roma și ataca prima finala a Ligii Campionilor dupa o pauza de 11 ani. Inaintea meciului, fanii lui Liverpool au creat din nou o atmosfera electrizanta pe strazile din…

- Beyonce tocmai a devenit prima femeie de culoare care e headliner la un festival de amploare și a facut istorie in concertul de la Coachela. Fanii ei au incercat sa surprinda cat de bine au putut momentele simbolice ale concertului, insa artista nu prea e mulțumita de fotografii. Artista chiar i-a indemnat…