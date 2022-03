Stiri pe aceeasi tema

Kremlinul le cere rusilor, in a noua zi a razboiului din Ucraina, "sa se uneasca in jurul" liderului Vladimir Putin, relateaza AFP si Reuters.

Miliardarul rus Roman Abramovici spune ca va vinde clubul de fotbal Chelsea, promițand sa doneze profitul net unei fundații caritabile in beneficiul "tuturor victimelor razboiului din Ucraina", anunța BBC, potrivit mediafax.

Portughezul Paulo Fonseca, fost antrenor al echipei Sahtior Donetk, si familia lui au reusit sa paraseasca Ucraina si au ajuns in Romania, informeaza dailymail.co.uk, citat de news.ro.

O noua alarma aeriana a sunat vineri seara in Kiev, capitala Ucrainei, la mai puțin de doua ore dupa ce rachetele rusești au distrus principala centrala termoenergetica a orașului.

Președintele Biden și președintele Zelensky au vorbit astazi timp de 40 de minute, inormeaza CNN. Președintele american Joe Biden și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky au vorbit vineri despre sancțiuni și asistența pentru aparare.

Pilotul german al echipei Aston Martin, Sebastian Vettel, a declarat, joi, ca el nu va participa la Marele Premiu de Formula 1 al Rusiei, dupa ce aceasta tara a invadat Ucraina, conform news.ro.

Zeci de congresmeni americani, atat din Partidul Democrat, cat si din Partidul Republican, ii cer presedintelui Joseph Biden sa solicite aprobarea Congresului pentru eventualitatea in care ar fi nevoit sa trimita trupe in Ucraina si ar intra in conflict direct cu Rusia, informeaza site-ul Axios.com.

Lidia Gunko, membra a echipei de bob a Ucrainei, a facut obiectul unui control antidoping pozitiv in timpul Jocurilor Olimpice de la Beijing, a anuntat Agentia Internationala de Testare (ITA), citata de AFP.