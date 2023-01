Stiri pe aceeasi tema

- Ana Morodan este una dintre cele mai cunoscute vedete de la noi din țara. Aceasta s-a remarcat prin stilul sau diferit și unic, iar de data aceasta a reușit sa șocheze. De Craciun, ea s-a costumat intr-un personaj caruia nu-i place sarbatoarea sfanta și s-a plimbat prin mai multe locații din București.

- Celine Dion a anuntat anularea concertelor din cadrul turneului european „Courage World Tour” programate sa aiba loc in vara anului 2023, in perioada 31 mai – 17 iulie, informeaza Emagic. Fanii artistei care si-au achizitionat bilete pentru show-ul ce ar fi trebuit sa aiba loc pe 11 iunie, la Arena…

- De-a lungul a aproape doua decenii, Celine Dion a devenit una din marile voci ale muzicii mondiale. Dramele prin care vedeta a trecut au lasat urme, mai ales asupra sanatații sale. Se pare ca, in cele din urma, vedeta a recunoscut public ca ar suferi de o „afectiune neurologice rara”. Anunțul venea…

- Care sunt atributele unei melodii grozave din acest an? Un ritm irezistibil și simțul umorului in versuri? Nu te poți opri din dansat? E balada? Sau indie? Toate acestea și mult mai mult, potrivit prestigioasei publicații muzicale Rolling Stone. Editorii au alcatuit topul celor mai bune 100 de melodii din…

- Dupa deja celebra fotografie pe care Leo Messi și Crstiano Ronaldo au postat-o pe social media, au aparut noi imagini cu cei doi jucatori din „culise”. Fanii au ramas dezamagiți sa afle ca nu a existat o intalnire fața in fața a celor doi, ci a fost o poza formata din doua capturi separate realizate…

- Cu 4 premii caștigate, Taylor Swift a cucerit gala MTV EMA din acest an. Evenimentul a avut loc duminica, in Germania. Cel mai bun artist, cel mai bun videoclip, cel mai bun artist pop și cel mai bun videoclip de lunga durata – „All Too Well” – toate au mers catre artista americana, Taylor Swift....…

- The Sun scrie ca regulile pentru fanii veniți in Qatar pentru Campionatul Mondial vor fi destul de stricte. Campionatul Mondial din Qatar va incepe pe 20 noiembrie, iar finala se va disputa pe 18 decembrie. Meciul de deschidere va fi intre Qatar și Ecuador, de la ora 18:00, pe stadionul Al Bayt. Temperaturile…

- UNTOLD 2023 va avea loc in perioada 3-6 august la Cluj-Napoca. Astazi, 6 octombrie, se pun in vanzare primele abonamente pentru ediția din 2023. Fanii UNTOLD pot cumpara astazi, la ora 14:00, abonamente pentru ediția 2023. Organizatorii au pregatit primele 10.000 de abonamente la un preț special, 109…