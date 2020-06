Stiri pe aceeasi tema

- Utilizatorii retelei de socializare TikTok afirma ca au crescut asteptarile referitoare la participarea la primul mitingul electoral din ultimele luni al lui Donald Trump, care a avut loc sambata, la Tulsa, si la care prezenta a fost sub asteptari, prin inregistrari false, transmite Reuters.

- Șase membri ai echipei de campanie ai lui Donald Trump au fost testați pozitiv la coronavirus. Cu toate acestea, mitingul electoral programat in orașul Tulsa din Oklahoma nu a fost anulat. Mai mult, liderul de la Casa Alba nu a impus nicio regula pentru a preveni raspandirea virusului.

- Presedintele american Donald Trump l-a ironizat, sambata seara, pe adversarul sau democrat Joe Biden, numindu-l "marioneta" a "stangii radicale", potrivit AFP, anunța news.ro. "In America lui Joe Biden, jefuitorii si strainii in situatie ilegala au mai multe drepturi decat americanii care respecta legea",…

- Donald Trump a deschis seria mitingurilor electorale ,sambata seara la Tulsa, statul Oklahoma. In fața unei arene care avea și multe locuri goale, Trump a facut o declarație surprinzatoare asumandu-și decizia...

- Președintele Donald Trump a declarat cu mândrie ca un milion de oameni au solicitat deja bilete la mitingul sau care va avea loc sâmbata seara la Tulsa, Oklahoma. Cu toate acestea, mulți dintre acești oameni ar putea fi doar niște ”troli”, scrie Insider.Utilizatorii TikTok…

- Noile cazuri de infectare cu coronavirus si spitalizarile au atins niveluri record in mai multe state americane, inclusiv in Florida si Texas, pe masura ce sutn relaxate restrictiile, in timp ce presedintele american Donald Trump intentioneaza sa organizeze un mining electoral in spatiu inchis in Tulsa,…

- Echipa de campanie electorala a presedintelui american Donald Trump a emis joi un comunicat prin care isi declina orice responsabilitate pentru eventuala contaminare cu coronavirus la o adunare a sustinatorilor, informeaza dpa. "Prin participarea la Manifestatie, dv. si oaspetii dv. va asumati voluntar…

- Participanții la mitingul de campanie al lui Donald Trump care va avea loc in Tulsa, Oklahoma, primul de acest fel in perioada de pandemie, iși asuma toate riscurile de infectare cu COVID-19 care pot aparea in cadrul acestui eveniment, a anunțat biroul de campanie a lui Trump, conform CNN. Participanții…