Fanii FCSB-ului, ținuți la poarta stadionului și după începerea meciului. Ce au strigat aceștia FCSB s-a intors dupa opt ani pe stadionul din Ghencea pentru derby-ul cu CFR Cluj. Recordul de asistența a fost spulberat și noua arena a fost arhiplina, Insa mulți suporteri au pierdut inceputul partidei pentru ca au fost ținuți la porțile stadionului și au rabufnit. Fanii FCSB-ului, scandal la porțile stadionului 28.519 de suporteri au […] The post Fanii FCSB-ului, ținuți la poarta stadionului și dupa inceperea meciului. Ce au strigat aceștia appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

