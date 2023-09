Stiri pe aceeasi tema

- Tanara gasita moarta, joi dimineața, pe plaja din Mamaia ar fi Laura Roșca, cunoscuta in lumea muzicii ca DJ Lalla. Originara din Turda, județul Cluj, Laura avea o emisiune la un post de radio din Bucureși, scrie Agerpres. Pe rețelele sociale, tanara avea mii de urmaritori și posta periodic clipuri…

- In aceasta dimineața, cațiva turiști, aflați la plimbare, au gasit pe plaja din Mamaia Nord trupul neinsuflețit al unei tinere. Poliția reușit in cele din urma sa o identifice, constatandu-se ca este vorba despre Laura Roșca, o tanara de doar 34 de ani din Turda, Cluj, cunoscuta in lumea muzicii ca…

- Tanara gasita moarta joi pe plaja din Mamaia este Laura Rosca, cunoscuta drept DJ Lalla si urmarita de zeci de mii de oameni pe retelele de socializare. Laura Rosca, in varsta de 34 de ani, a fost identificata drept tanara gasita moarta pe plaja din Mamaia. Ea a fost gasita fara viata, astazi, pe plaja…

- Cine era tanara gasita moarta pe plaja, la Mamaia: Fata era cunoscuta in lumea muziciiPoliția a identificat-o pe tanara gasita moarta in dimineața de joi pe plaja din Mamaia Nord. Este vorba despre Laura Roșca, cunoscuta in lumea muzicii ca DJ Lalla. Tanara gasita moarta pe plaja in Mamaia…

- Apar noi detalii despre tanara gasita moarta pe plaja din Mamaia! Se pare ca, autoritațile au aflat cine este aceasta dar și cu ce se ocupa. Potrivit acestora, este vorba, mai exact de Laura Roșca (34 ani) din Turda (Cluj), cunoscuta in lumea muzicii ca DJ Lalla. Laura Roșca a fost gasita moarta pe…

- O tanara cu varsta de aproximativ 25 de ani a fost gasita moarta joi pe o plaja din Mamaia, in zona Diplomatic. Șeful salvamarilor din aceasta zona, Gabriel Culea, a oferit primele informații despre incident, potrivit Replica de Constanța.„Este ceva cu care nu ne-am mai confruntat pana acum. A fost…

- Polițiștii au fost alertați, duminica dimineața, dupa ce un nou-nascut a fost gasit mort pe o plaja din stațiunea Eforie Nord, potrivit Ziua de Constanța. Citește și: Turista din Marea Britanie, ranita in Munții Bucegi „La data de 17 septembrie a.c., in jurul orei 09.20 , polițiști din cadrul Poliției…