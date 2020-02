Fanii de peste hotare leșină când o văd în realitate, în România trece neobservată. Cum a fost filmată Inna, pe străzile din București! Una dintre cele mai apreciate și premiate artiste din Romania, Inna, este recunoscuta mai degraba pe plan internațional, decat in țara natala. Din pacate, in București, artista trece neobservata, lucru care nu se intampla atunci cand este in Barcelona, noua ei casa. Nu mai este pentru nimeni un secret ca Inna a dat lovitura peste hotare, devenind celebra mai intai pe plan internațional și apoi la nivel național, insa in ultimii ani piesele ei s-au auzit la toate posturile de radio din Romania. Cu toate acestea, concertele ei din țara, pe un an, pot fi numarate pe degetele de la o mana, iar admiratorii… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

