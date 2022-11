Suporterii și fanii Cupei Mondiale din Anglia, Iran, SUA și Țara Galilor și-au aplaudat echipele lor, in timp ce petreceau cu alți fani in afara stadioanelor Cupei Mondiale din Doha, Qatar. In trecut, echipa de fotbal iraniana a fost o sursa de mandrie naționala ce aprindea intreaga țara. Acum, avand in vedere protestele in masa, mulți ar prefera sa se retraga de la Cupa Mondiala care se desfașoara chiar peste Golful Persic, fața de patria lor. Fanii Cupei Mondiale din Qatar s-au bucurat la Doha, in Qatar, deși nu sunt foarte mulțuiți de selecție și prestația unora dintre jucatori Hamid Sha, un…