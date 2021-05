Stiri pe aceeasi tema

- CSA Steaua a promovat in Liga 2! Fanii roș-albaștri s-au strans in Ghencea, pentru a sarbatori momentul. Caștigatoarele celorlalte meciuri de baraj pentru Liga 2: Viitorul Șelimbar, Corona Brașov, Dacia Unirea Braila și Unirea Dej. Fanii steliști nu au avut acces la meciul promovarii, victoria 2-1…

- CSA Steaua a promovat in Liga 2! „Militarii” au trecut in finala barajului de CS Afumați, 2-1 astazi, 2-0 in tur. Gabi Balint (58 de ani), glorie a Stelei, atrage atenția asupra modului in care se schimba forma juridica a clubului. Toate detaliile despre CS Afumați - CSA Steaua, AICI!Caștigatoarele…

- CSA Steaua a promovat in Liga 2! „Militarii” au trecut in finala barajului de CS Afumați, 2-1 astazi, 2-0 in tur. La final, George Ogararu (41 de ani), team-managerul echipei, a anunțat ca urmeaza o sarbatoare alaturi de fani in Ghencea. Toate detaliile despre CS Afumați - CSA Steaua, AICI!Caștigatoarele…

- CS Afumați - CSA Steaua, returul barajului pentru promovarea in Liga 2, se joaca azi, de la ora 17:30. Peste 600 de fani ai oaspeților au fost blocați de jandarmi, la 200 de metri de stadion. CS Afumați - CSA Steaua este liveTEXT AICI!Caștigatoarele celorlalte meciuri de baraj pentru Liga 2: Viitorul…

- Jandermeria Ilfov a dispus masuri speciale pentru CS Afumați - CSA Steaua, returul barajului pentru promovarea in Liga 2. Meciul este programat duminica, de la ora 17:30. CSA Steaua a luat o opțiune importanta pentru promovarea in Liga 2, dupa victoria cu 2-0 din meciul tur. Fanii steliști au sunat…

- "Militarii" nu concep sa rateze accederea in Liga a 2-a, astfel ca duelul de astazi reprezinta o prioritate pentru steliști. Dupa ce au trecut in semifinale de Mostiștea Ulmu, elevii lui Daniel Oprița primesc acum vizita celor de la CS Afumați, formație care a eliminat in precendenta faza a competiției…

- Capitanul și antrenorul celor de la ACS Mostiștea Ulmu au ramas cu un gust amar dupa ce au fost eliminați de CSA Steaua din barajul de promovare in Liga 2. „Militarii” au caștigat cu 2-0 ambele manșe. In ambele meciuri, steliștii au avut cate un penalty acordat eronat;Steaua va evolua in finala pentru…

- Imaginea zilei din fotbalul romanesc vine de la turul „barajului” dintre Mostiștea Ulmu și Steaua. „Militarii” s-au impus cu 2-0, iar roș-albaștrii sunt aproape calificați in finala pentru un loc in Liga 2, acolo unde vor da peste CS Afumați sau FCSB II. Televiziunile care au transmis partida din baza…