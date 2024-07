Fanii au sărit pe manelistul Jador până l-au dărâmat. Imagini incredibile de la concert O mulțime de oameni, printre care foarte mulți copii, au urcat cu forța pe scena și au sarit pe artist. Tinerii au tras de el pana l-au daramat, iar bodyguarzii nu au reușit sa le faca fața. Jador și-a injurat fanii in timpul unui concert. VIDEO cu manelistul cand urla și se ia la harța cu publicul @jador Nu am cuvinte comentati voi…. ♬ sunet original - Jador mami????❤️ Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

