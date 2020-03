Stiri pe aceeasi tema

- Președintele secției de handbal a celor de la Dinamo, Daniel Georgescu, a explicat in direct la GSP Live motivul pentru care bucureștenii vor juca meciul tur cu PSG din „optimile” Ligii Campionilor in Sala Dinamo. CONTEXT: S-au vehiculat trei variante pentru partida tur dintre Dinamo și PSG, de pe…

- Dinamo va juca meciul tur cu PSG din „optimile” Ligii Campionilor in Sala Dinamo. Jucatorii alb-roșii spun ca presiunea pusa de suporteri pe adversari in sala proprie nu se compara cu cea din Polivalenta sau din sala de la Cluj-Napoca. Dinamo - PSG se joaca duminica, 22 martie, de la ora 18:00! „Suporterii…

- Dinamo a invins-o pe Sporting Lisabona, 26-24, și a avansat in optimile Ligii Campionilor. „Dulaii” nu vor putea juca insa duelul cu parizienii in Sala Dinamo. „Suporterii vor decide unde jucam”, a anunțat Daniel Georgescu, președintele secție de handbal de la Dinamo Dinamo mai mult ca sigur nu poate…

- Jucatoarea de tenis Jaqueline Cristian va evolua in locul Gabrielei Ruse pentru echipa Romaniei in ultimul meci de simplu cu Rusia, din play-off-ul Grupei Mondiale a Fed Cup, sambata, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Rusia conduce cu 2-1 dupa primele trei meciuri de simplu. Jaqueline Cristian (197…

- Antrenorul echipei de handbal feminin CSM Bucuresti, Adrian Vasile, a declarat, vineri, la Sala Polivalenta, ca formatia sa are ocazia in partida cu Metz Handball, de duminica, sa indrepte imaginea din primul meci disputat in grupele principale ale Ligii Campionilor, cand a fost invinsa de Ferencvaros…

- Ana Bogdan (98 WTA), Irina Bara (160 WTA), Gabriela Ruse (183 WTA), Raluca Olaru (48 WTA la dublu) si Jaqueline Cristian (209 WTA) au fost convocate de capitanul nejucator al Romaniei, Florin Segarceanu, pentru partida cu Rusia, de la Cluj-Napoca. "O sa fie un meci foarte greu si din pacate…

- CSM Bucuresti a invins-o pe CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud cu scorul de 28-25 (15-15), miercuri, in Sala Polivalenta din Capitala, in cel mai interesant meci din etapa a 13-a a Ligii Nationale de handbal feminin, ultima a turului. Vicecampioana a controlat meciul de la un capat la altul, chiar daca…

- Oficialii din Gruia au stabilite preturi mari pentru bilete, în ciuda faptului ca suporterii s-au plâns si la meciurile din faza grupelor si nu au reusit niciodata sa umple stadionul. Cel mai ieftin bilet este 50 de lei la peluza si 100 de lei la Tribuna 1 si 2. Biletele se vor…