Fanii au creat o atmosfera incendiara si la meciul Farul Constanta - Sheriff Tiraspol: Impreuna suntem de neoprit!“ (GALERIE FOTO)

- Farul Constanta, campioana Romaniei, a debutat cu dreptul in preliminariile Ligii Campionilor, invingand pe teren propriu cu 1 0 Kiki 56 Sheriff Tiraspol, campioana Republicii Moldova, in prima mansa a turului intai preliminar din competitie.O victorie muncita. Stiam ca vom intalni o echipa care are…

- Grupul de suporteri faristi Tribuna B ndash; Farul a anuntat o coregrafie speciala la partida Farul Constamta ndash; Sheriff Tiraspol, care se joaca astazi, de la ora 20.30, pe stadionul central al Academiei Hagi, de la Ovidiu, in turul intai preliminar al Ligii Campionilor, mansa intai. Coregrafia…

- Farul Constanta, campioana Romaniei, sustine miercuri, 12 iulie, pe teren propriu, prima mansa din turul intai preliminar al Ligii Campionilor, faza a competitiei in care intalneste Sheriff Tiraspol, campioana Republicii Moldova. Partida este gazduita de stadionul principal al bazei Academiei Hagi,…

- UEFA a decis ca meciul retur al „dublei” Sheriff - Farul Constanța sa aiba loc la Tiraspol, deși arena anunțata inițial de forul european fusese stadionul „Zimbru” din Chișinau. Farul Constanța, campioana Romaniei, o va infrunta in primul tur preliminar al Ligii Campionilor pe Sheriff Tiraspol, campioana…

- Campioanele Romaniei si Republicii Moldova, Farul Constanta, respectiv Sheriff Tiraspol, se intalnesc, in dubla mansa, in primul tur preliminar al Ligii Campionilor.Turul are loc la Ovidiu, pe stadionul central al Academiei Hagi si s au stabilit data si ora partidei.Astfel, meciul se va juca miercuri,…

- Farul Constanta va intalni Sheriff Tiraspol in primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Farul Constanta, campioana Romaniei, se pregateste de evolutiile din Liga Campionilor, competitie in care va intra din primul tur preliminar. "Marinariildquo; vor avea ca adversar in aceasta faza campioanei Republicii…

- Etapa a noua, penultima, din turneul play off al Superligii, editia 2022 2023, programeaza in aceasta seara, de la ora 21.00, pe arena principala a Academiei Hagi, de la Ovidiu, cu casa inchisa, un meci de gala: Farul Constanta ndash; FCSB.Se intalnesc primele doua clasate in ierarhie, despartite intre…

- Primele doua clasate in turneul play off din Superliga, Farul Constanta si CFR Cluj, campioana en titre, se dueleaza in aceasta seara, de la ora 20.30, pe arena centrala a bazei sportive a Academiei Hagi, de la Ovidiu. Meciul, care conteaza pentru etapa a cincea ultima din tur , se va desfasura cu casa…