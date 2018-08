Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo are un palmares perfect in noul sezon in meciurile disputate pe teren propriu: 3 victorii din 3 dupa succesul de sambata cu Hermannstadt, 2-1. Totuși, jucatorii lui Bratu au fost parasiți din nou de fani. doar 1.800 de spectatori au fost prezenți aseara in "Ștefan cel Mare". GSP. ...

- Mijlocasul croat al lui Dinamo, Ivan Pesic (26 de ani), a vorbit in presa din tara natala despre dubla dintre Hajduk Split si FCSB, le-a zugravit conationalilor o realitate imposibila in fotbalul lui Modric si Rakitic si a dezvalui secretele echipei lui Nicolae Dica.

- Lotul ISU Teleorman, pe podium la etapa zonala a Concursurilor serviciilor profesioniste pentru situații de urgența in Eveniment / on 30/07/2018 at 12:24 / Lotul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența “A.D. Ghica” Teleorman a participat, in perioada 26-27 iulie, alaturi de…

- Puțin timp ne mai desparte de startul primului derby al sezonului, FCSB - Dinamo. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro de la ora 21:00 și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. Fanii celor doua rivale au intrat deja in febra meciului. Ambele pregatesc coregrafii grandioase, iar doua fotografii…

- Ce-a spus Gigi Becali despre inlocuirea lui Dica cu Walter Zenga. Mirel Radoi: ”Deja?”. Eșecul lamentabil al celor de la FCSB in jocul de la Giurgiu cu Astra i-a șubrezit scaunul lui Nicolae Dica, iar principalul favorit sa-i ia locul este Walter Zenga, tehnician liber de contract in acest moment. Gigi…

- "Noi am sperat sa ajungem la lovituri de departajare", a declarat portarul nationalei de fotbal a Rusiei, Igor Akinfeev, care a aparat suturile de la punctul cu var ale spaniolilor Koke si Aspas, contribuind decisiv la calificarea echipei sale in sferturile de finala ale Cupei Mondiale 2018.…

- Jucatorii Academiei Rapid, in frunte cu "veteranii" Daniel Niculae, Vasile Maftei si Voicu, s-au deplasat cu metroul de la Crangasi in Stefan cel Mare, acolo unde au jucat finala Cupei Romaniei, faza pe Bucuresti, in compania rivalei Steaua. Drumul a fost parcurs alaturi de suporteri…

- Steaua si Rapid joaca, de la ora 20:30, pe Arena Nationala, meciul decisiv pentru stabilirea echipei care va reprezenta Liga 4 Bucuresti la barajul pentru Liga 3. Transmis de Digi Sport si Telekom Sport, meciul va putea fi urmarit in format LIVE BLOG pe www.prosport.ro, iar giulestenii au doua variante…