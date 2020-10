Fani din toată lumea reacționează la videoclipul INNEI cu Farina ”Read My Lips” INNA a lansat in urma cu mai puțin de o luna single-ul “Read My Lips” in colaborare cu Farina, piesa care a acumulat 9 milioane de vizualizari in doar 11 zile de la lansare. De altfel, piesa a fost integrata in foarte multe playlisturi mari de pe Spotify, Deezer, Apple Music și Tidal din țari precum Columbia, Mexic, Polonia, Turcia, Italia, Rusia, Spania, Nigeria, Elveția, Japonia, Franța, Anglia. Fanii din țari precum Brazilia, Anglia, Germania, Mexic, India, Statele Unite ale Americii au vazut videoclipul și au ascultat piesa și au fost extrem de incantați de calitatea producției video, de modul… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

