- Filarmonica Pitești organizeaza, pe 1 și 23 iunie, a treia ediție a „Festivalului Tinerilor”, in doua parți: concert simfonic (joi, 1 iunie) și concert jazz-pop (vineri, 23 iunie).Alaturi de orchestra simfonica a instituției, dirijata de Tiberiu-Dragoș Oprea, vor urca pe scena, la Centrul Multifuncțional,…

- Zum Logistics Fresh SRL, firma ce administreaza Plaja Zoom Beach din Constanta, contract de 220.000 de lei de la Primaria Constanta Zum Logistics Fresh SRL va organiza evenimentul "In curand, din nou acasaldquo;, pe stadionul "Gheorghe Hagildquo;, din Constanta, ultima actiune de acest fel inainte de…

- Pietrenii iubitori de mișcare dar și admiratori ai Deliei Matache pot participa pe 3 iunie la un concert al artistei ce va avea loc la Piatra Neamț. Consiliul Local Piatra Neamț urmeaza sa aprobe in ședința din 11 mai un proiect care prevede incheierea unui parteneriat cu Asociația Marea Mișcare pentru…

- Orchestra simfonica a Filarmonicii Banatul Timișoara, dirijata de DAVID CRESCENZI va susține vineri, 28 aprilie, de la ora 19:00, in Sala Capitol, un concert simfonic al carui solist va fi percuționistul DORU ROMAN. „Ii dedicam acest concert maestrului Sabin Pautza, in anul in care marele compozitor…

- Duminica, 9 aprilie 2023, de Praznicul Intrarii Domnului in Ierusalim (Floriile), credincioșii dreptslavitori din parohia Blaj Sfanta-Maria au fost partașii unui eveniment duhovnicesc deosebit. Incepand cu ora 12.00, biserica parohiala cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” a gazduit un minunat concert…

- Formația Anton va susține un concert extraordinar la Timișoara, recitalul fiind inclus in cadrul primei ediții a evenimentului Timișoara International Tatoo Convention, care va avea loc in perioada 21 – 23 aprilie la Iulius Mall Congress Hall. Trupa Anton a lansat anul trecut albumul Templul Tacerii…

- Taylor Swift a inceput turneul The Eras Tour in Arizona dupa o pauza de 5 ani. Cantareața americana de 33 de ani a oferit un moment de infarct in orașul Glandale, cand a plonjat in cap, de pe scena. Cum au reacționat fanii artistei.

- Va reamintim ca vineri, 31 martie 2023, de la ora 18,00, la Teatrul Municipal Carei, va avea loc un spectacol de folclor susținut de Ansamblul „Ceatara”, Ansamblul „Vlastarii Codrului” și Ansamblul „Vasile Lucaciu” din Lucaceni. Invitat special: interpretul de folclor, Tudor Furdui Iancu. Biletele se…