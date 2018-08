Stiri pe aceeasi tema

- Fanfara Jandarmeriei a susținut un concert, vineri, in Piața Victoriei, cu ocazia Zilei Limbii Romane, eveniment care a fost ironizat pe Facebook de catre reprezentanții USR. Aceștia au spus ca acțiunea, pe care nici Kafka nu și-ar fi imaginat-o, a avut loc „in bataia soarelui, intr-o piața goala”,…

- Jandarmeria Romana pare a fi trecut de la manipularea bastoanelor, tunurilor de apa si a gazelor lacrimogene la manuirea instrumentelor muzicale. Este vorba de concertul sustinut, vineri, in Piata Victoriei, cu ocazia Zilei Limbii Romane, de Fanfara Jandarmeriei, pe o caldura tipica de august. Spectatori…

- Jurnalista Sorina Matei a postat pe Facebook cateva fotografii de la protestul Diasporei in Piata Victoriei, care surprind momentul in care o jandarmerita este batuta cu bestialitate de mai multi protestatari si i se fura arma din dotare.

- Jandarmeria Romana a anunțat pe pagina oficiala de Facebook ca la protestele de aseara și-au facut apariția și galeriile unor echipe de fotbal. Piața Victoriei din București a fost aseara taram de lupta dupa ora 20:00 cand au aparut violențele. Peste 100.000 de oameni s-au adunat in fața Guvernului…

- Mai multe organizatii PSD, printre care si PSD Constanta, au postat pe Facebook, marti seara, un colaj foto, potrivit caruia Simona Halep, marea noastra campioana, a fost huiduita de 20.000 de pe Arena Nationala, dar aplaudata de sute de mii de romani in Piata Victoriei pe data de 9 iunie. Intrebat…

- Șeful PSD București-Ilfov susține ca este un miting al celor care ”Spun NU anarhiei”, care ”Spun DA democratiei si statului de drept, nu de drepti!”: ”In aceasta seara la ora 20,00 voi fi prezenta la mitingul impotriva abuzurilor, organizat legal de PSD-ALDE. Orice fel de abuz trebuie sanctionat!…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, spune ca prin mitingul de sambata seara din Piata Victoriei se face "un nou pas in lupta cu abuzurile si cu sistemului opresiv format in Romania sub atenta supraveghere a binomului SRI – DNA" si ii cheama pe oameni in strada. "Este vremea ca si vocea…