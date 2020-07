Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de vegetație a scapat de sub control la Unirea, in zona cimitirului, a transmis un cititor Alba24. Incidentul a fost semnalat joi, in jurul orei 10:30. Fumul gros este vizibil de la distanța mare, din drumul național. In momentul transmiterii imaginilor, pompierii nu fusesera inca chemați…

- In urma cu cateva saptamani, in timpul unei apariții TV, What's Up spunea ca a fost urmarit serios de ghinioane in ultimele luni. Paparazzii noștri au surprins niște momente din viața artistului care ne fac sa ii dam dreptate!

- Scandalurile par sa se țina scai de omul de afaceri Fanel Bobog, patronul firmei Vanbet. Cel mai mare producator de oua din zona Moldovei a fost inștiințat ca in produsul “OU| 30 M” aparținand societații Vanbet a fost depistata Salmonella, o bacterie extrem de periculoasa care provoaca grave afecșiuni…

- ISU Timiș a fost solicitat sa intervina, duminica, in jurul orei 11.45, pentru lichidarea unui incendiu la un restaurant din localitatea... The post Incendiu teribil in Timis: restaurant facut scrum appeared first on Renasterea banateana .

- Incendiu la o ferma de vite in localitatea Alexanderfeld, raionul Cahul. Potrivit reprezentantilor IGSU, de flacari a fost cuprins un depozit de circa 750 de metri patrati, unde se aflau baloți din paie și fan.

- Un incendiu s-a produs, luni dupa-amiaza, la un depozit din București, in zona Trafic Greu, la un depozit. Potrivit informațiilor, ard mai multe cauziucuri și autoturisme.Pompierii intervin cu 5 autospeciale, dar, din fericire, nu sunt persoane ranite.

- Incendiu de proporții pe Strada Victoriei din Baia Mare. O casa situata peste drum de Colonia Pictorilor a luat foc și in scurt timp flacarile s-au inalțat cu putere. Pentru lichidarea focului au intervenit 3 echipaje de stingere și un echipaj de prim ajutor SMURD. Știre in actualizare. Source

- Incidentul s-a produs vineri seara in localitatea botosaneana Bucecea. Au intervenit opt echipaje de pompieri, care au oprit parjolul dupa trei ore. Nimeni nu a fost ranit, insa pagubele sunt importante.