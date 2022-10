Stiri pe aceeasi tema

- Singurul depozit de fructe și legume autorizat din județul Olt, un important bazin legumicol, a fost inchis de inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Olt, pe motiv ca avea condiții improprii de funcționare, cu menționea ca era totuși gol. Inspectorii DSVSA…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a aplicat amenzi de aproape un milion de lei in urma controalelor efectuate la depozitele de legume, fructe si cereale din Bucuresti si din 17 judete, informeaza News.ro. ANSVSA a desfasurat, in perioada 12-13.10.2022,…

- Orange Romania continua extinderea rețelei 5G și, incepand de astazi, ofera locuitorilor, autoritaților publice și companiilor din Sibiu acces 5G. Sibiul devine astfel orașul cu numarul 20 in care rețeaua Orange 5G este disponibila alaturi de orașe precum Arad, Bacau, Craiova, Brașov, București (acoperit…

- iStyle, cel mai mare Apple Premium Reseller din Romania, a anunțat astazi diponibilitatea noilor produse Apple, seria iPhone 14 și ceasul Apple Watch eris 8. iPhone 14 sub varianta simpla, dar și modelele Pro și Pro Max, precum și ceasul, vor putea fi achiziționate in București, Cluj Napoca, Timișoara,…

- Compania de ride sharing, Bolt, vine cu o inițiativa care va bucura multe femei, indiferent daca sunt pasagere sau conducatoare. Astfel, in urma cu o zi, managerul Bolt din Romania a anunțat noile schimbari care se vor aplica in orașe precum București, Cluj-Napoca, Iasi, Constanta, Timisoara, Oradea,…

- Firma de transport BlackCab s-a extins incepand cu 5 septembrie la Iasi, iar pana la finalul anului vrea sa intre si pe pietele din Brasov, Sibiu si Craiova. Compania este active in prezent in Bucuresti, Timisoara, Cluj, Constanta si Iasi. "Lansarea in Iasi se incadreaza in strategia noastra de a fi…

- Dupa 7 ani de cand a fost stabilit prețul de 2 lei pe calatorie, odata cu extinderea transportului catre zona metropolitana dar și din cauza scumpirii costurilor cu carburanții și consumabilele, un bilet de autobuz va costa 2,5 lei. Prețul e valabil de joi, 1 septembrie. Chiar și cu aceasta majorare,…

- ”Incepand de astazi, locuitorii, autoritatile publice si companiile din Arad se vor bucura de acces la cea mai buna experienta de conectivitate oferita prin intermiediul retelei 5G. Aradul devine astfel al 19-lea oras din tara in care reteaua Orange 5G este disponibila, alaturi de orase precum Bacau,…