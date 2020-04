Stiri pe aceeasi tema

- Pe 15 mai Romania va ieși de sub starea de urgența, insa asta nu reprezinta o bucurie prea mare pentru romani. Imediat va fi instituita starea de alerta pentru ca unele restricții sa ramana valabile.

- Klaus Iohannis a anuntat, deja, ca dupa 15 mai, cand expira decretul privind prelungirea starii de urgenta, restricțiile de circulație vor fi ridicate, insa, in spațiile publice inchise și in transportul in comun, toți romanii vor fi nevoiți sa poarte masca de protectie. Vor fi pastrate, insa, unele…

- Plenul Senatului a modificat miercuri, in calitate de for decizional, Legea Educației Naționale, cu 103 voturi 'pentru', 26 de voturi 'impotriva' si o abtinere, in sensul in are invatamantul prescolar, scolar, preuniversitar si universitar se poate desfasura online pe perioada starii de urgenta sau…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat emiterea unui nou decret care prelungește starea de urgența in Romania cu 30 de zile, pentru a preveni raspandirea COVID-19. “Am emis astazi decretul de prelungire cu 30 de zile a starii de urgenta pe teritoriul Romaniei pentru a putea fi luate in continuare cele…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat, luni, ca starea de urgența va fi prelungita cu inca o luna de zile. In declarația de la Cotroceni, președintele a avertizat populația ca nu se relaxeze și sa respecte cu strictețe recomandarile autoritaților, pentru a nu ajunge in același scenariu negru…

- Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența din Capitala a luat, vineri seara, decizia de a inchide, de sambata, toate parcurile din București, pentru a preveni raspandirea epidemiei de coronavirus, anunța Digi24. Decizia va fi pusa in aplicare de polițiștii locali care se vor asigura ca oamenii…

- Președintele Klaus Iohannis a decretat, luni, stare de urgența pe teritoriul Romaniei, pentru o perioada de 30 de zile, ca urmare a pandemiei de coronavirus. Școlile vor fi inchise pe perioada starii de uregența. Se pot plafona prețurile la medicamente, utilitați și alimente de stricta necesitate la…

- Bulgaria a consemnat miercuri si primul deces.Starea de urgenta prevede interzicerea calatoriilor spre si dinspre tarile cu niveluri mari de raspandire a coronavirusului si inchiderea scolilor si universitatilor si permite politiei sa intervina atunci cand izolarea impusa persoanelor infectate nu este…