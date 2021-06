Cine ar fi crezut ca Vladimir Putin are un Fan Club in Romania? E drept, nu e unul oficial, dar e format din motociclistii care s-au strans, in acest weekend, la Gura Humorului. O parada pe motoare a avut loc sambata, 12 iunie, in orasul Gura Humorului, din judetul Suceava. La evenimentul organizat de Asociatia […] The post Fan Club-ul "Vladimir Putin" in Romania, format din motociclistii de la Gura Humorului. Oficial al Ambasadei Ruse, prezent: "Oameni curajosi" (VIDEO) first appeared on Ziarul National .