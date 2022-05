Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 20 aprilie a.c., pompierii bacauani au oferit bucurie și au primit in schimb zambete de la copiii din cadrul Asociației de Sprijin a Copiilor cu Handicap Neuromotor – Centrul Daniel Bacau. „La fel ca in fiecare an, colegii noștri, alaturi de comanda unitații au fost in mijlocul celor care de…

- Informația nu-i oficiala. Dar e beton armat. Și suna cam așa: unul dintre cei mai importanți și bogați producatori de la Hollywood a decis sa realizeze o noua ecranizare a celebrului roman „Picnic la marginea drumului” aparținand fraților Strugațki, iar filmarile- aici e aici!- sa se desfașoare exclusiv…

- In lumea romaneasca, unde totul este lesne tranzacționabil, luat in ușor (dupa o celebra expresie), sentimentul onoarei este o raritate. A fost o perioada, insa, cand punctul de onoare era foarte important, mai ales pentru cei de familie buna, cu educație, cu sensibilitate rafinata. Dar astazi, cine…

- Din aceasta luna, bacauanii care vor sa reclame la Protecția Consumatorilor anumite aspecte neconforme din comerț, folosind formularul online, o vor putea face in anumite perioade ale zilei și doar in timpul saptamanii. Decizia a fost luata ca urmare a derularii unei operațiuni importante de dezvoltare…

- Doi locuitori din comuna bacauana Cașin au crezut ca impresioneaza lumea daca se urca pe Crucea Eroilor cu sticlele de bere și cu boxa cu manele. S-au fotografiat și au pus pozele pe Facebook. De isprava celor doi a auzit și primarul comunei, Cosmin Curelea, care a decis sa le dea o lecție. Dupa ce…

- Angajații Direcției Sanitare Veterinare Bacau ii vor lua la bani marunți pe toți comercianții care vor scoate la vanzare produse specifice sarbatorilor pascale. Sunt vizate mai ales piețele agro – alimentare, dar și unitatile de tip hipermarket/supermarket, magazinele alimentare, carmangeriile, macelariile…

- Ministrul Sanatații, Alexadru Rafila, s-a aflat zilele acestea in vizita prin Bacau, unde a verificat stadiul investițiilor aflate in derulare la diferite obiective din cadrul Spitalului Județean de Urgența (SJU) Bacau, in special Secția de Radioterapie, Unitatea de Primiri Urgențe și Heliport. Demnitarul…

- In toata zarva care s-a rostogolit peste noi, in ultimii ani, incep sa razbata cateva raze mici de speranța. Nu dispare pericolul de la granițe, nici costul cu energia nu scade. Viața ramane tot scumpa, iar despre pensii … vorbim altadata. Cert este ca micul Superman care a dovedit cat de nepriceput…