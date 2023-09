Stiri pe aceeasi tema

- Casa de Avocatura Cuculis si Asociatii solicita ca dosarul penal deschis dupa accidentul de la 2 Mai, judetul Constanta, sa fie preluat de la Parchetul de pe langa Judecatoria Mangalia, la Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta.Mai mult decat atat, Casa de Avocatura Cuculis si Asociatii cere magistratilor…

- Familiile victimelor tinerilor zdrobiți cu mașina de Vlad Pascu, șofer aflat sub influența drogurilor, cer procurorului care instrumenteaza dosarul schimbarea incadrarilor juridice din dosar și cercetarea acestuia pentru faptele de omor calificat si tentativa la omor calificat.Daca cererea familiilor…

- A fost cea mai dureroasa zi pentru familiile celor doi tineri uciși de Vlad Pascu. Sebastian Andrei Olariu și Roberta Marina Dragomir, cei doi studenți la Facultatea de Geografie din Universitatea București, au fost ingropați in aceeași zi, dar in cimitire diferite. ”Cred se putea evita ceea ce s-a…

- Loredana, fata care a ucis-o pe prietena ei cea mai buna, Alina, a fost filmata in momentul in care a abandonat trupul victimei intr-un parc din Mangalia. Filmarile sunt acum in dosarul procurorilor din Constanța. Imaginile de pe camerele de supraveghere montate in preajma și in interiorul parcului…

- Facem precizarea ca pe parcursul intregului proces penal, persoanele cercetate beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie. Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au decis ca cele 6 persoane…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Medgidia, au formulat propunere privind luarea masurii arestului preventiv, fata de inculpata S.S., in varsta de 14 ani si 6 luni, din mun. Medgidia, jud. Constanta, aflata in stare de retinere, pentru comiterea infractiunilor de: 1. furt calificat,…

- La data de 4 iulie a.c., politisti din cadrul Politiei statiunii Mamaia, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 25 de ani, banuit de comiterea mai multor infractiuni de furt, furt calificat, tentativa la infractiunea…

- Judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Maramures a admis, in data de 09.06.2023, propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 09.06.2023, si pana in data de 08.07.2023, inclusiv, a unui inculpat…