Familiile soldaților ruși sună în Ucraina pentru a afla informații despre soarta celor dragi. Moscova nu le spune nimic Guvernul din Ucraina a inființat o linie telefonica pentru a furniza familiilor din Rusia informații despre militarii morți sau raniți in timpul invaziei. Soții, surori și mame apeleaza la aceasta linie, incercand cu disperare sa afle informații despre cei dragi, relateaza CNN. -Scuzați-ma ca va deranjez, va sun in legatura cu fratele meu. -Aveți vreo informație despre soțul meu? -Buna ziua, aceasta este linia unde poți afla daca o persoana este in viața? Acestea sunt fragmente din inregistrari audio facute la linia telefonica administrata de guvernul ucrainean. Mamele și tații, soțiile, frații… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Kiev, Ucraina: „Scuzati-ma ca va deranjez, va sun pentru fratele meu", „Aveti vreo informatie despre sotul meu?", „Buna ziua, acesta este locul unde pot afla daca o persoana este in viata?". Acestea sunt fragmente din inregistrari audio facute la o linie telefonica de urgenta administrata de guvernul…

- Guvernul din Ucraina a inființat o linie telefonica pentru a furniza familiilor din Rusia informații despre militarii morți sau raniți in timpul invaziei. Soții, surori și mame apeleaza la aceasta linie, incercand cu disperare sa afle informații despre cei dragi, relateaza CNN.

- Cel putin 198 de morti in Ucraina, inclusiv trei copii, si 1.115 raniti, inclusiv 33 de copii, de la inceputul invaziei ruse, anunta Guvernul. Cel putin 198 de ucraineni – inclusiv trei copii – au fost ucisi de la inceputul invaziei Ucrainei de catre Rusia, anunta sambata ministrul ucrainean al Sanatatii…

- ”Statele Unite si UE lucreaza impreuna pentru aprovizionarea continua, suficienta si in timp util a UE cu gaze naturale din diverse surse de pe tot globul, pentru a evita socurile de aprovizionare, inclusiv cele care ar putea rezulta dintr-o noua invazie rusa a Ucrainei”, au spus acestia intr-o declaratie…

- Statele Unite au trimis miercuri raspunsul scris la cererile ample de securitate ale Rusiei, un pas cheie intr-un proces diplomatic fragil, in conditiile in care Rusia a organizat noi exercitii militare pe uscat si pe mare in apropierea Ucrainei, transmite Reuters, potrivit News.ro. Ministerul…

- Singurul reporter din Europa care a reusit sa obtina informatii exclusive despre planurile Rusiei si harti cu trupele rusesti a discutat la News Hour despre Romania si despre planurile lui Putin de a ajunge la granita tarii noastre. Deși la publicarea planurilor Rusiei și intenția de a invada Ucraina…

- Rusia a evacuat familiile diplomaților sai, stabilite in Ucraina. Specialiștii susțin ca mișcarea vizibila poate fi ori o propaganda, ori o pregatire pentru un eventual conflict. Oficialii americani și europeni au urmarit acțiunile Rusiei la granița Ucrainei inaintea negocierilor diplomatice, soldate…

- Ideea ca SUA sa recurga la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei nu este luata in calcul in prezent, a declarat Joe Biden.Insa un atac rus ar atrage o consolidare a prezentei militare americane pe teritoriile tarilor membre NATO in Europa de Est, a avertizat presedintele american.Liderul…