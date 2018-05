Ziua internationala a familiei este sarbatorita, anual, pe 15 mai și este o oportunitate pentru a atrage atentia asupra problemelor cu care se confrunta familiile la nivel mondial. Am stat de vorba cu Andreea Braga, directoarea executiva a organizației Centrul FILIA, despre problemele cu care se confrunta familiile din Romania și despre politicile publice care ar putea veni in sprijinul lor. Andreea Braga se implica activ in programe care sprijina, prin cercetare, advocacy și activism, respectarea drepturilor femeilor și reprezentarea intereselor diverse ale femeilor pe agenda publica, deține…