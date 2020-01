Familiile cu trei copii ar putea primi 35.000 de lei pentru o mașină nouă cu 7 locuri. Care ar fi condițiile de finanțare "Acordarea unui ajutor de pana la 35.000 de lei familiilor cu cel puțin trei copii pentru a cumpara o mașina noua cu cel puțin șapte locuri". Așa suna o propunere legislativa inregistrata pentru dezbatere la Senat de catre un grup de parlamentari UDMR, informeaza Digi 24.Potrivit acesteia, finanțarea nerambursabila ar urma sa se acorde de la 1 iulie 2020, in limita fondurilor prevazute in acest sens de la bugetul de stat.Semnatarii inițiativei spun ca trebuie adoptate masuri in vederea stimularii natalitații pentru stoparea crizei demografice din Romania, dar și a stimularii achiziționarii autovehiculelor… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

