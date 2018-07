Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile chineze din domeniul medical analizeaza posibilitatea oferirii de stimulente financiare pentru a incuraja natalitatea, dupa ce mai multe decenii de control al populatiei au dus la diminuarea fortei de...

- Departamentul pentru Securitate Interna al SUA a anuntat, sambata noaptea, ca 522 de copii au fost reuniti cu familiile lor dupa ce fusesera separati de acestea in cadrul politicii de ''toleranta zero'' fata de imigrantii ilegali la granita cu Mexic, transmit dpa si Reuters. Alti 16…

- ​Domnul Ionescu nu va pleca nici anul acesta in concediu, deși și-ar fi dorit sa-și ia micul dejun pe o tersasa la malul marii. De fapt, poate ca iși va lua cateva zile libere, dar o sa stea acasa, ca nu-și permite mai mult. "Lasa draga, iți promit ca te duc anul viitor in Grecia", i-a spus el soției,…

- Donald Trump a anunțat ca Statele Unite au impus taxe de 25% pe importurile chineze in valoare de 50 de miliarde in ciuda amenințarilor Beijingului cum ca va raspunde cu aceeași moneda, scrie presa internaționala. “Relatia mea formidabila cu presedintele chinez Xi si relatia dintre SUA si China sunt…

- Femeia se hotarase sa isi mareasca sanii, pentru a-i face o surpriza sotului sau, insa totul s-a terminat tragic, tanara mamica stand in coma mai bine de un an, inainte sa moara. Galina Rakushina, o rusoaica in varsta de 30 de ani stransese bani in mare secret, pentru a-i face o surpriza partenerului…

- Doi lei, doi tigri și un jaguar au scapat dintr-o gradina zoologica din Lunebach, in vestul Germaniei, a anunțat poliția locala ridicand nivelul de alerta in zona, scrie BBC News. Autoritațile locale i-au sfatuit pe locuitorii din zona sa ramana locuințe și sa cheme poliția daca au vazut vreunul dintre…

- Actiunile firmelor din China care fac si vand produse pentru bebelusi au crescut semnificativ marti, dupa aparitia unui raport in care se arata ca autoritatile de la Beijing iau in considerare sa renunte la limitarea numarului de copii pe care ii poate avea o familie. Titlurile Shanghai Aiyingshi,…

- Autoritațile au emis un avertisment dupa ce au fost gasite Clostridium si bacterii coliforme in gheata produsa de mai multi agenti economici. Testele au fost realizate de Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor - Laborator Larex pe probe prelevate de inspectorii ANPC in urma controalelor…