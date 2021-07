Stiri pe aceeasi tema

- La 6 ani de la Colectiv, Florin Cițu spune ca in urma intervenției sale cei doi arși de la Petromidia vor fi transferați in strainatate. Asta deși Spitalul Floreasca transmisese sambata ca-i poate trata pe cei doi care au arsuri intermediare, 2A-2B. Practic, prin „intervenția” sa intr-un caz mediatizat,…

Cei doi pacienti care au fost victime ale incendiului de la Petromidia vor fi transferati in strainatate, cel mai probabil luni, anunta premierul Florin Citu pe Facebook.

- In acest moment, starea celor doi raniți in explozia de la Petromidia, transferați la București, este stabila, fiind in coma indusa, conform procedurilor medicale pentru tratamentele de specialitate și alinarea durerilor, anunța Rompetrol Rafinare. In urma incidentului de ieri, de pe platforma…

- Unul dintre ranitii in urma exploziei de vineri de la Petromidia, care a suferit arsuri pe 45% din suprafata corpului, a plecat cu elicopterul SMURD Constanta catre Spitalul Floreasca din Capitala, iar elicopterul SMURD Bucuresti a plecat catre litoral pentru a prelua un al doilea ranit, cu arsuri…

- O explozie s-a produs, astazi, la Rafinaria Petromidia din Navodari. Din primele informații, doua persoane au fost ranite. Oamenii au primit mesaj RO-Alert. Ministrul Mediului a declarat ca impactul asupra mediului poate fi major, scrie digi24.ro