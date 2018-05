Copiii care intra ilegal in SUA ar putea fi separati de rudele lor, a avertizat luni ministrul justitiei american Jeff Sessions, reiterand politica 'tolerantei zero' fata de imigratia clandestina afisata de administratia presedintelui Donald Trump, informeaza France Presse.



'Nu vrem sa separam familiile, dar nu vrem ca familiile sa vina ilegal la frontiera', a declarat Sessions.



'Daca traversati ilegal frontiera, veti fi urmariti' in justitie, a insistat la randul sau directorul politiei federale pentru imigratie (ICE), Thomas Homan, in cadrul unei…