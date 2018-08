Stiri pe aceeasi tema

- La sfarsitul lunii iulie, Pierce Brosnan si Keely Shaye Smith au sarbatorit 25 de ani de cand sunt impreuna, iar actorul a marcat momentul pe retelele de socializare. Keely Shaye Smith si Pierce Brosnan Cei doi s-au casatorit la sapte ani dupa ce au devenit un cuplu, insa Pierce Brosnan nu a uitat cand…

- Ca un dar pentru fanii ei, foarte multi, Mihaela Radulescu a postat pe contul personal de Istagram o fotografie in toata splendoarea, pe o plaja exotica unde-si petrece vacanta impreuna cu logodnicul ei.

- Alexandru Mațan, una dintre "perlele" pe care Hagi spera sa obțina o suma consistenta in viitorul apropiat, a avut ghinion in meciul tur cu Vitesse, 2-2, din turul II al preliminariilor Europa League. Puștiul de 18 ani s-a accidentat la genunchi in minutul 29 și nu a mai putut continua meciul, fiind…

- Horia Brenciu a ajuns, fara voia lui, in mijlocul unui scandal online. Artistul a postat pe Instagram o fotografie cu sotia lui, Alice Dumitrescu, iar una dintre fane l-a atacat pe cantaret. Fotografia postata de artist avea descrierea „Diva mea“, iar reactia unei fane a starnit multe reactii in mediul…

- Cristi Borcea, prima imagine alaturi de fiul sau, Milan, dupa eliberare. Fostul actionar dinamovist petrece, la cateva ore dupa ce a parasit penitenciarul, fiind eliberat conditionat de judecatori. Cristi Borcea petrece primele ore dupa eliberarea din inchisoare alaturi de cei dragi sai. Valentina Pelinel…

- David si Victoria Beckham au anuntat ca doneaza tinutele purtate la nunta printului Harry al Marii Britanii cu fosta actrita americana Meghan Markle fondului We Love Manchester, pentru ajutorarea victimelor atacului de anul trecut de la Manchester, soldat cu 22 de morti si peste o suta de raniti,…

- Fostul fotbalist a postat un videoclip pe contul de Instagram in care apare soția lui, Victoria Beckham, pe o banda de alergat. David Beckham nu s-a putut abține sa nu-și filmeze soția in timp ce face mișcare. Fostul fotbalist a filmat razand momentul in care Victoria se afla pe o banda de alergat,…