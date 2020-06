Stiri pe aceeasi tema

- ”In urma caderilor masive de apa, pe fondul codului rosu hidrologic de inundatii, raul Bistra a crescut foarte mult si a izolat 4 case in cartierul Ciresa din orasul Otelu Rosu. In cele 4 case se aflau 21 de persoane din care 9 adulti si 12 minori. Persoanele s-au refugiat in 2 din cele 4 case. S-a…

- Un autoturism a fost lovit de tren joi in apropierea comunei Sagna, județul Neamț, iar traficul feroviar este oprit. Doua persoane au fost ranite, anunța MEDIAFAX.Centrul Infotrafic al IGPR anunța ca un tren personal care circula pe relația Roman- Buhaești a surprins și accidentat in gabaritul…

- Voluntarii Asociației Acasa in Banat s-au mobilizat in Saptamana Mare pentru a aduce bucurie unor familii aflate in situații vulnerabile, din județele Timiș și Caraș Severin. In doar cateva zile, au reușit sa achiziționeze, sa imparta in pachete și sa distribuie aproximativ 4 tone de alimente și produse…

- Incendiul de vegetatie de la Bautar, izbucnit vineri, nu a fost inca lichidat, desi duminica s-a intervenit cu elicopterul pentru stingerea lui, fiind executate 14 aruncari cu apa, a anuntat ISU Caras-Severin potrivit Agerpres. "Elicopterul a incheiat misiunea pe ziua de astazi (duminica n.r.), dupa…

- CARAS-SEVERIN – Premierul Orban a deschis Cutia Pandorei in clipa in care a decis sa asigure un acces mai facil la indemnizatiile de somaj tehnic. Nu mai putin de 471 de angajatori din Caras-Severin au facut deja cereri. In paralel, a sarit peste dublu cifra celor ramasi fara serviciu… Portile inscrierilor…