- Suntem la familia Lutsch, in sambata de sus, o familie cu 6 copii care locuiește intr-o casa care nu este a lor. Sunt persoane insca carora nu le trebuie foarte mult de Paște, ci vor pur și simplu sa se aiba unul pe altul. "Noi, de Paște, ne-am fi dorit sa primim un miracol pentru familie, bucurie in…

- Campania „Tu poți renunța?” a Direcției de Asistența Sociala se bucura de un succes rasunator. De donațiile timișorenilor au beneficiat și doua familii nevoiașe din Timișoara. Au primit mancare, haine, incalțaminte, dulciuri și jucarii. Cum poți ajuta sarmanii din oraș sa aiba ce pune pe masa de Paște!

- Angajatii Directiei de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Carei nu au uitat de varstnicii fara apartinatori si de copiii din familii nevoiase care sarbatoresc Pastele catolic și reformat. In cursul zilei de ieri, angajati ai Directiei de Asistenta Sociala au dus pachete cu alimente la domiciliile…

- Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta din Capitala, a declarat la Digi24 ca in opinia sa numarul de cazuri de infectare cu Covid este tot mai mare și exista doua situații: cea in care ajung in spital cazuri tot mai grave, dar și cea in care pacienții fie se testeaza cu teste rapide…

- Cazanele pentru tuica au devenit preferatele hotilor, cuprul fiind mult mai bine platit la centrele de colectare, castigurile putand fi si de 25 de ori mai mari decat daca vand fier vechi. Intr-un sat din Farcasesti nu mai putin de opt astfel de spar...

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara trage un puternic semnal de alarma in privința desfașurarii sarbatorilor Pascale din acest an: ”Va spun sincer, eu cred ca, acum, Paștele este, exclusiv, responsabilitatea noastra” „Sistemul este aglomerat la maximum.…

- Așa cum era odinioara, inveșmantați in frumosul port popular al satului, cu credința, nadejde și dragoste: Marinoaica Andreea și Chirița Alexandru - Nicolae au spu “ DA” in fata ofițerului de stare civila pentru intemeierea unei casnicii trainice.