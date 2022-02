Stiri pe aceeasi tema

- Speriați de atacul rușilor, ucrainenii fug din calea razboiului și cauta adapost peste granița, in țarile invecinate. Mulți și-au luat copiii și cateva bagaje și au pornit spre Romania

- Ucrainenii care fug de razboi nu se opresc in Romania decat pentru o noapte „Nu batea vantul nici inainte, dar cum e acum n-am vazut niciodata". Vamesul poarta masca doar deasupra gurii si ridica din nas in directia posturilor de intrare in tara. Sunt trei benzi cu masini care sunt ocupate integral,…

- O firma de transport din Radauti a pus autocare gratis la dispozitia refugiatilor din Ucraina care ajung in Vama Siret, cu care acestia se pot deplasa fie la Radauti sau Suceava, fie la Bucuresti, pentru a lua avionul spre destinatii din Europa, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai…

- Asociația „Casa lui Patrocle" a anunțat ca se implica pentru a acorda asistența familiilor din Ucraina care intra in Romania, prin Vama Siret, insoțite de animale. Cum oamenii nu pot pleca mai departe cu acestea, asociația le va lua in custodie, daca i se va solicita asta.Roxana ...

- Numarul ucrainenilor care cauta sa-și puna familiile la adapost in statele Uniunii Europene crește de la o ora la alta. Dincolo de frontiera, in țara vecina, un barbat a declarat ca sta la coada de aproximativ 4 ore pentru a trece in Romania. El a spus ca randul de mașini care așteapta sa treaca pe…

- Efectivele se vor adauga celor 900 de militari americani aflati in prezent in țara noastra. Dupa ce vor ajunge in Romania, soldații americani vor fi trimiși in puncte cheie, considerate vitale, pentru apararea graniței de Est a Romaniei și implicit a alianței NATO.In zona ar trebui sa apara un nou oraș,…

- 7 vieți au fost curmate azi! 7 familii au ramas distruse pe viața! 7 oameni morți intr-un accident pe o șosea tipica Moldovei. Șosele moldovenești, cum de altfel sunt absolut toate șoselele din Moldova: groaznice! Imediat, Ministerul de Interne face o postare: “STOP! Este mult prea mult…DEMULT ESTE…

- Situatia la frontiera, in ultimele 24 de ore In data 14.01.2022, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control aproximativ 113.000 persoane, cetateni romani si straini, cu peste 37.700 mijloace de transport dintre care 14.900 automarfare . Pe sensul de intrare…