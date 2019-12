Familii din Munții Cernei, fără curent și tehnologie, vizitate de Moș Nicolae - VIDEO Cateva familii care traiesc in Munții Cernei, in catunele Ineleț și Scarișoara din județul Caraș-Severin, fara curent electric, fara tehnologie, fara drumuri și care merg patru ore pe jos pana la primul magazin, au fost vizitate de Moș Nicolae, de jandarmi, care le-au dus cadouri surpriza, scrie Mediafax. Cateva familii traiesc, in munții Cernei, fara curent electric, fara tehnologie și fara drumuri In munții Cernei, in Caraș-Severin, cateva familii din catunele Ineleț și Scarișoara locuiesc in condiții greu de imaginat in anul 2019. N-au curent electric, iar autoturismele n-au… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

