Familie salvată de jandarmi din nămeți în noaptea de Înviere O familie care s-a aventurat pe un drum blocat de zapada, in zona Runcu, sambata seara, a fost salvata de jandarmii montani dupa o intervenție de aproximativ 4 ore. “Jandarmii montani din Runcu au fost sesizati in mod direct de catre o familie formata din trei persoane adulte despre faptul ca pe timpul deplasarii pe […] The post Familie salvata de jandarmi din nameți in noaptea de Inviere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Prahova l-a identificat pe proprietarul mașinii filmata in timp ce rula pe contrasens pe DN 1, in Prahova, intre localitațile Banești și Comarnic. Este vorba de un barbat de 69 de ani despre care poliția trebuie sa afle daca el se și afla la volan cand circula pe contrasens. Paradoxal, acesta…

- Trenurile de metrou vor circula pe tot parcursul noptii de Inviere, potrivit Metrorex, care anunța programul de circulatie pentru perioada 30 aprilie – 3 mai. In zilele de 30 aprilie, 1, 2 si 3 mai 2021, trenurile de metrou vor circula conform graficelor pentru zilele de weekend si sarbatori legale,…

- Aproximativ 3.000 de medici de familie din toata țara s-au inscris in programul de vaccinare anti-COVID-19 a populatiei, reprezentand o treime din totalul medicilor care au contracte cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița a anunțat ca romanii…

- Jandarmeria Romana a anunțat ca, pana la acest moment, au fost aplicate organizatorilor și participanților la protestele anti-restricții, de marți seara, 644 de sancțiuni contravenționale, in valoare totala de peste 368.350 de lei. Ministrul de Interne, Lucian Bode, a spus ca pe langa amenzile date…

- Sute de romani nemulțumiți de noile restricții au reluat, in mai multe orașe din țara, protestele incepute duminica. In București, un participant la protestul anti-restrictii, in desfasurare luni dupa-amiaza in Bucuresti, la Piata Universitatii, a fost ridicat de jandarmi si bagat in duba, pentru a…

- Bisericile vor fi deschise in Noaptea de Inviere, pana la ora 02.00, potrivit unor surse Antena 3. Premierul Florin Cițu, șeful DSU Raed Arafat și alți inalți oficiali ai Guvernului s-au intalnit, joi, cu reprezentanții cultelor religioase, stabilind, astfel in urma discuțiilor, ca bisericile sa ramana…

- Medicul Valeriu Gheorghița a anunțat ca romanii se vor putea imuniza antiCovid-19 direct la medicii de familie. Activitatea de vaccinare in cabinetele medicilor de familie este stabilita sa demareze in ultima saptamana a lunii aprilie. Pana atunci, Romania va primi cantitați importante de vaccinuri.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, invitat, duminica seara, la Antena 3 a avut o declarație surprinzatoare. El a spus ca va merge, oricum, la biserica, in noaptea de Inviere și, decat sa lipseasca, mai bine platește amenda. “Anunț public, oficial. In noaptea de Inviere voi fi la biserica. Acolo ma duc…